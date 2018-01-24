"Гренобль", "Труа" и "Метц" пробились в 1/8 финала кубка Франции

В рамках 1/16 финала кубка Франции "Гренобль", "Труа" и "Метц" обыграли соответственно "Бисхайм", "Сент-Этьен" и "Тур".

"Бисхайм" - "Гренобль" 1:1, доп. вр. - 1:1, по пен. - 0:3

Голы: Жака, 45 - 1:0, Буссаха, 54 - 1:1, Дардури, 92 - 2:1, Бене, 117 - 2:2.

"Труа" - "Сент-Этьен" - 1:1, по пен. - 4:3

Голы: Ниве, 24 - 1:0 (пенальти), Маига, 48 - 1:1.

"Тур" - "Метц" - 0:0, по пен. - 1:2

Напомним, ранее в следующую стадию турнира также вышли ПСЖ, "Монпелье" и "Лез Эрбье". | soccernews.ru