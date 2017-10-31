Грей готов подписать новый контракт с "Лестером"

Хавбек "Лестера" Демари Грей готов подписать новый контракт с клубом.

"Конечно, я хотел узнать, кто будет новым менеджером. Сейчас я доволен тем, что получаю возможность играть в футбол и разрешу своим представителям вести переговоры о новом контракте. Когда мне поступит предложение, мы обязательно его обсудим", - сказал футболист.

Демари Грей в текущем розыгрыше АПЛ принял участие в девяти матчах.

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