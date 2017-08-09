Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро

"Уотфорд" не оставляет попыток купить нападающего "Бернли" Андре Грэя, сообщает ВВС.

По сведениям издания, "шершни" готовы заплатить за футболиста 18,5 миллионов евро. Ранее "бордовые" дважды отказывались продать игрока, но теперь могут согласиться, так как его контракт с клубом истекает через год.

26-летний Грэй выступает за "Бернли" с 2015 года, провел за клуб 78 матчей и забил 33 гола.

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