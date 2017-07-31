Грей намерен покинуть "Лестер"

Теги лестер сити

Грей намерен покинуть "Лестер"

Хавбек "Лестера" Демари Грей намерен покинуть клуб, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, футболист сообщил о своем решении руководству клуба. Отметим, что соглашение игрока с "лисами" рассчитано до лета 2020 года.

Сообщается, что на Грея претендуют дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

В прошлом сезоне Грей сыграл 30 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 3 ассиста.

Читайте также: "Рома" согласовала трансфер Махреза. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов