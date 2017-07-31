Грей намерен покинуть "Лестер"

Хавбек "Лестера" Демари Грей намерен покинуть клуб, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, футболист сообщил о своем решении руководству клуба. Отметим, что соглашение игрока с "лисами" рассчитано до лета 2020 года.

Сообщается, что на Грея претендуют дортмундская "Боруссия", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

В прошлом сезоне Грей сыграл 30 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал 3 ассиста.

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