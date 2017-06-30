Грэйсон возглавил "Сандерленд"

Саймон Грэйсон назначен новым главным тренером "Сандерленда", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. У руля "чёрных котов" 47-летний специалист сменил Дэвида Мойеса.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Сандерленд" вылетел из АПЛ и теперь будет выступать в Чемпионшипе.

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