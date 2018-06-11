Грифо стал игроком "Хоффенхайма"

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Грифо стал игроком "Хоффенхайма"

"Хоффенхайм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Винченцо Грифо.

Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро. 25-летний итальянец заключил со своим новым клубом контракт до лета 2022 года.

Грифо выступал за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 18 матчей и сделал 4 ассиста.

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