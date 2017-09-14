Григорьев покинет "Урал"

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Григорьев покинет "Урал"Президент "Урала" Григорий Иванов анонсировал ухода из клуба полузащитника Максима Григорьева.

"Да, скорее всего, Григорьев уйдет из клуба. Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю – об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела, там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", - отметил он.

В текущем сезоне хавбек сыграл в семи встречах РФПЛ.

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