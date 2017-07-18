Григорьев стал игроком "Урала"

"Урал" в своём твиттере объявил о переходе полузащитника Максима Григорьева.

Детали контракта между 27-летним футболистом и екатеринбургским клубом пока неизвестны.

Напомним, что в понедельник Григорьев покинул "Ростов" на правах свободного агента, поэтому достался "Уралу" бесплатно. | http://soccernews.ru