Григорян: "Бердыев выиграет ещё не один чемпионат"

Известный российский тренер Александр Григорян выразил уверенность, что наставника "Рубина" Курбана Бердыева пока рано списывать со счетов.

"Безусловно, Бердыев не утратил чемпионских качеств. Есть нацеленность на результат, есть своё, тонкое понимание футбола. Поверьте, всё изменится, когда этот "Рубин" полностью станет его командой. Думаю, это случится уже в следующем сезоне. На данный момент дело обстоит не совсем так, и в таких условиях Бердыев не всегда может проявить свои лучшие качества. Его тренерские методы будут работать. Команды Бердыева не всегда показывают смотрибельный футбол, но результата он будет добиваться. Думаю, он выиграет ещё не один чемпионат" - сказал Григорян.

Отметим, что после 15 сыгранных матчей "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.

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