Григорян: "Бердыев выиграет ещё не один чемпионат"
Известный российский тренер Александр Григорян выразил уверенность, что наставника "Рубина" Курбана Бердыева пока рано списывать со счетов.
"Безусловно, Бердыев не утратил чемпионских качеств. Есть нацеленность на результат, есть своё, тонкое понимание футбола. Поверьте, всё изменится, когда этот "Рубин" полностью станет его командой. Думаю, это случится уже в следующем сезоне. На данный момент дело обстоит не совсем так, и в таких условиях Бердыев не всегда может проявить свои лучшие качества. Его тренерские методы будут работать. Команды Бердыева не всегда показывают смотрибельный футбол, но результата он будет добиваться. Думаю, он выиграет ещё не один чемпионат" - сказал Григорян.
Отметим, что после 15 сыгранных матчей "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.
Не пропустите: Семак: "Мне до Бердыева как до канадской границы пешком". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фонсека: "Если пройдем дальше в Лиге чемпионов, я появлюсь в костюме Зорро"
-
На "Ростов Арене" включили систему подогрева поля
-
Вальверде: "Английские клубы вновь стали грозной силой"
-
Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"
-
Признаки интриги: "Барселона" против "Севильи"
-
Встреча двух открытий: "Валенсия" ждет в гости "Леганес"
-
Клопп оценил шансы Мане сыграть с "Вест Хэмом"
-
По привычному сценарию: ПСЖ гостит у "Анжера"
-
Уткин призвал "Зенит" уволить Манчини
-
Adidas настаивает на трансфере Кейна в "Реал"
-
Почеттино назвал лучшую европейскую команду на сегодняшний день
-
Алвес рассказал о причинах перехода в ПСЖ
-
"Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал"
-
Клопп смирился с потерей Эмре Джана
-
Григорян: "Бердыев выиграет ещё не один чемпионат"
-
"Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на усиление обороны
-
"Бетис" – "Хетафе" - 2:2 (обзор)
-
Последний шанс Билича: "Вест Хэм" принимает "Ливерпуль"
-
"Бетис" спас ничью в матче с "Хетафе"
-
"Ренн" – "Бордо" - 1:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|16
|24
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|16
|15
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12