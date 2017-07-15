Григорян: "ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против ЦСКА.

"ЦСКА одержал закономерную и справедливую победу. Нам не удалось многое из задуманного. Понимали, что, играя против такой сыгранной команды, нужно обезоруживать её сильные качества. При счёте 1:2 у нас было два стопроцентных момента, один из которых - выход один на один. По голевым моментам это равная игра, но небольшое преимущество у ЦСКА было" - сказал Григорян.

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