Григорян: "Если бы "Ростов" играл быстрее, показалось бы, что это "Ливерпуль"

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Григорян: "Если бы "Ростов" играл быстрее, показалось бы, что это "Ливерпуль"

Наставник "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал победный матч команды в рамках 10-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1). Об этом сообщает "Матч Премьер".

Специалист отметил, что их соперник играл почти как "Ливерпуль".

"Со "Спартаком» было играть гораздо легче. Тогда "Спартак" был другой, с уставшим от игры Адриану. Нам по праву принадлежала победа над "Оренбургом", но мы сыграли вничью так же и с "Ахматом".

Я Карпину сказал, что если бы чуть-чуть игроки его команды играли быстрее, то мне бы показалось, что играл "Ливерпуль", а не "Ростов", - сказал Григорян.

"Тамбов" с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.

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