Григорян: "Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию"

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Григорян: "Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился мнением о защитнике Сергее Паршивлюке, который этим летом перебрался из махачкалинской команды в "Ростов".

"Паршивлюк очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать" - сказал Григорян.

Напомним, что Паршивлюк заключил с "Ростовом" контракт до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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