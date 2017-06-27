Григорян: "Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился мнением о защитнике Сергее Паршивлюке, который этим летом перебрался из махачкалинской команды в "Ростов".

"Паршивлюк очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать" - сказал Григорян.

Напомним, что Паршивлюк заключил с "Ростовом" контракт до лета 2019 года. | http://soccernews.ru