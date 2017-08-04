Григорян: "К сожалению не реализовали моменты"

Теги анжиростовалександр григорян

Григорян: "К сожалению не реализовали моменты"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"В первом тайме допустили одну серьёзную ошибку - на добивании Фибел зевнул Дядюна. Такая простая детская ошибка стоила гола. В принципе абсолютно равный первый тайм. Я понимаю, что "Ростов" осмысленно инициативу отдал во втором тайме, но думаю, что и мы, проведя замены, заметно усилили нашу игру, прежде всего в качестве взаимодействия. Это привело к тому, что мы создали напряжение у ворот соперника, но, к сожалению не реализовали эти моменты" - сказал Григорян.

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" - "Ростов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 Ростов 4 7
5 ЦСКА Москва 3 6
6 Краснодар 3 6
7 Уфа 3 5
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 4 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов