Григорян: "К сожалению не реализовали моменты"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в матче четвёртого тура чемпионата России.

"В первом тайме допустили одну серьёзную ошибку - на добивании Фибел зевнул Дядюна. Такая простая детская ошибка стоила гола. В принципе абсолютно равный первый тайм. Я понимаю, что "Ростов" осмысленно инициативу отдал во втором тайме, но думаю, что и мы, проведя замены, заметно усилили нашу игру, прежде всего в качестве взаимодействия. Это привело к тому, что мы создали напряжение у ворот соперника, но, к сожалению не реализовали эти моменты" - сказал Григорян.

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