Григорян: "Меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти"

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Григорян: "Меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти"

Наставник "Урарту" Александр Григорян высказался о форварде Александре Соболеве, который недавно перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" на правах аренды. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить ещё. Меня поразила эта наглость. За счёт своего характера он может далеко пойти.

Мастерство Соболева пока ещё не созрело, оно формируется", - сказал Григорян.

В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

Не пропустите: "Спартак" показал первый гол Соболева на тренировке. | http://soccernews.ru

 
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