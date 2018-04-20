Григорян: "Меня слили в унитаз"



Александр Григорян прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера "Луча-Энергии".

"Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами "Луча". Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция – гнобить и все.

Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать", – приводят слова Григоряна российские СМИ.

Напомним, что у Григоряна возник серьезный конфликт с фанатами "Луча". Во время одного из матчей они даже бросили в него живого петуха.

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