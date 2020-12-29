Григорян может получить тренерскую должность в "Краснодаре"

"Краснодар" заинтересован в услугах главного тренера армянского "Урарту" Александра Григоряна.

По информации "Чемпионата", владелец клуба Сергей Галицкий уже провёл переговоры с 54-летним специалистом о возможном сотрудничестве.

Сообщается, что Григоряна хотят назначить на пост наставника женской команды "быков".

Ранее тренер был довольно успешен в женском футболе, выиграв с "Ладой" и "Звездой-2005" 12 трофеев.

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