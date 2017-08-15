Григорян может возглавить "Арарат"

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Григорян может возглавить "Арарат"

Александр Григорян, покинувший на прошлой неделе пост главного тренера "Анжи", может возглавить "Арарат".

Как сообщают российские СМИ, во вторник утром 50-летний специалист побывал в офисе московского клуба, где стороны обсуждали возможность сотрудничества.

Позднее вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян подтвердил, что Григорян был в клубном офисе, однако другую информацию он не предоставил.

Не пропустите: Григорян: "Один умный человек сказал мне: "Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал". | http://soccernews.ru

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