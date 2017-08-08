Григорян: "Мы были пойманы на контратаках"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян подвёл итоги матча пятого тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Игра действительно была очень сложной. Она изобиловала огромным количеством единоборств. Мы пытались в первом тайме всё-таки комбинировать. В целом доминировали во втором тайме, но были пойманы на контратаках. Кроме того, не получилось вскрыть массированную оборону" - сказал Григорян.

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