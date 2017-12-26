Новоиспеченный главный тренер владивостокского "Луча-Энергии" Александр Григорян назвал команду, которая сегодня демонстрирует лучший футбол в Европе.

"Кто сейчас демонстрирует самый привлекательный футбол? Ответ настолько очевиден... Конечно, это "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Нет ни одной другой такой команды. "Ман Сити" - эталон. А Гвардиола - пример для подражания. Причем во многих аспектах, а не только в построении игры", - цитирует наставника "тигров" СЭ.

Напомним, о назначении Григоряна на должность наставника "Луча-Энергии" было объявлено сегодня. | soccernews.ru