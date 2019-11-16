Григорян назвал лучших тренеров РПЛ

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Григорян назвал лучших тренеров РПЛ

Известный российский тренер Александр Григорян рассказал, кого из наставников команд РПЛ он считает лучшими на сегодняшний день.

"Если бы я был болельщиком, сказал бы, что в России работает совершенно гениальный тренер. И это Гончаренко. Как профессионал и его коллега, уверен, что Витя не затерялся бы в любой серьёзной европейской команде. Знаний и менталитета ему хватит.

Давайте Сёмина вынесем за скобки. Палыч - колоссальная фигура, другой уровень, и сопоставлять с другими его нельзя. Из остальных пятнадцати Гончаренко - однозначный номер один. На втором месте уверенно идёт Карпин", - сказал Григорян.

Стоит отметить, что ЦСКА Гончаренко занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Ростов" Карпина - третье, "Локомотив" Сёмина - второе.

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