Григорян не верит в победу сборной Франции на ЧМ-2018

Известный российский тренер Александр Григорян не верит в победу сборной Франции на Чемпионате Мира 2018 года.

"Франция оставляет очень противоречивое впечатление. Если бы я не знал эту команду и не смотрел много её матчей, я бы сказал: каков же чёртов стратег этот Дешам. Как он здорово маскируется. Ведь у них сумасшедший резерв, они могут прибавить в любой момент. Но это не так, потому что мы видели и в контрольных матчах и на чемпионате, что, да, резерв сумасшедший, но они не всегда могут прибавить и взорваться. Несмотря на сумасшедший подбор футболистов, игра в обороне оставляет вопросы. Могу точно сказать - Франция не будет чемпионом мира" - сказал Григорян.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2018 "трёхцветные" сыграют против сборной Уругвая.

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