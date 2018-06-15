Григорян: "Обыграли откровенно слабую команду"

Теги александр григорянроссиясаудовская аравия

Григорян: "Обыграли откровенно слабую команду"Известный тренер Александр Григорян прокомментировал победу сборной России над национальной командой Саудовской Аравии в стартовом матче Чемпионата Мира.

"В случае с Саудовской Аравией результат намного превзошел качество игры. Так что не стоит расслабляться. Надо понимать, что мы обыграли откровенно слабую команду.

Можно опять ссылаться на волнение, оправдывая у нас огромное количество ошибок, но, по сути, мы просто показали, что значительно превосходим соперника в мастерстве.

Большую часть мячей мы забили исключительно за счет исполнительских качеств. За 90 минут провели 2-3 атаки, где неплохо комбинировали… Но, извиняюсь за каламбур, это очень плохо", - цитирует 51-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Лопырева сделала комментарий по победе сборной России. | soccernews.ru

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