Григорян: "Обыграли откровенно слабую команду"

Известный тренер Александр Григорян прокомментировал победу сборной России над национальной командой Саудовской Аравии в стартовом матче Чемпионата Мира.

"В случае с Саудовской Аравией результат намного превзошел качество игры. Так что не стоит расслабляться. Надо понимать, что мы обыграли откровенно слабую команду.

Можно опять ссылаться на волнение, оправдывая у нас огромное количество ошибок, но, по сути, мы просто показали, что значительно превосходим соперника в мастерстве.

Большую часть мячей мы забили исключительно за счет исполнительских качеств. За 90 минут провели 2-3 атаки, где неплохо комбинировали… Но, извиняюсь за каламбур, это очень плохо", - цитирует 51-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Лопырева сделала комментарий по победе сборной России. | soccernews.ru