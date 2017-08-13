Григорян: "Один умный человек сказал мне: "Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал"



Бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян рассказал о своем общении с журналистами.

"В силу характера я немножко недооценил значимость интервью. Один умный человек сказал мне: "Ты большую часть Премьер-лиги своей проболтал". На самом деле, я просто старался искренне отвечать на вопросы журналистов. Многие из них проявили ко мне неподдельный интерес, поэтому я и влился в эти бесконечные интервью. Жалею, что это сделал. В Премьер-лиге тренер должен либо работать, либо разговаривать", - приводят слова Григоряна российские СМИ.

Напомним, что 50-летний Григорян покинул "Анжи" после провального старта команды в Премьер-лиге.

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