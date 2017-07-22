Григорян: "Победа над "Амкаром" далась нелегко"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" в матче второго тура чемпионата России.

"Победа далась нелегко. "Амкар" - крепкая команда. Это главная причина. Также по ходу встречи дало о себе знать мастерство Гаджи Гаджиева. Каждый его ход и замены усиливали игру. Хорошо, что наши ходы и замены также оправдали себя. Если не считать эмоции и силовое давление на наши ворота, то львиная доля опасных моментов была всё же у нас" - сказал Григорян.

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