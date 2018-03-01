Григорян: "Почему игру "Спартака" перенесли, а "Луча-Энергии – нет? Что за двойные стандарты?"



Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян остался недоволен тем, что матч его команды в 1/4 финала Кубка России против "Тосно" (1:2) не был перенесен из-за холода.

"Не понимаю, почему в Самаре отменили матч при минус 14, а мы начали при минус 13, хотя дальше было еще холоднее. Такая разница в одном градусе? Что за двойные стандарты? Честно говоря, мне уже осточертело все это комментировать! Наверное, надо завязывать с таким футболом", – приводят слова Григоряна российские СМИ.

Напомним, что матч "Крыльев Советов" и "Спартака" в Самаре был отменен из-за температуры в -17 градусов.

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