Григорян подал в отставку с поста главного тренера "Анжи"

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Григорян подал в отставку с поста главного тренера "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча шестого тура чемпионата России против московского "Динамо" объявил об уходе со своего поста.

"Я уже не главный тренер. Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты всё равно проигрываешь, тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю" - сказал Григорян.

Ранее сообщалось, что "Анжи" может возглавить Валерий Карпин. | http://soccernews.ru

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