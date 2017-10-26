Григорян покинул "Арарат"
Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян покинул свой пост.
"Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК "Арарат". Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100%. Это можно судить по турнирной таблице, где "Арарат" уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей.
Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и "Арарат". Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в "Арарате" была яркой и прекрасной историей", - объяснил свое решение 51-летний специалист.
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|26
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|26
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|26
|35
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|Domodedovo
|26
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|Днепр
|26
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|Псков 747
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|16