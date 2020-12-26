Григорян рассказал, как страдал от алкогольной зависимости

Известный российский тренер Александр Григорян признался, что в своё время был алкоголиком.

"Однажды я разводился с женой. Причина была банальной. Могу признаться: я пил. Именно пил, а не выпивал. В 29 лет я полностью бросил. Пришёл к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. А выпивать в своё время начал, когда понял: кто лучше играет, тот больше пьёт. В "Асмарале" тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось - в роду непьющие. За четыре-пять лет понял, что это стало проблемой", - рассказал Григорян.

С ноября 2019 года российский специалист возглавляет армянский "Урарту". До этого он работал в "Тамбове".

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