Григорян рассказал о несостоявшемся переходе Яя Туре в "Тамбов"



Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян рассказал, что тамбовский клуб был близок к подписанию ивуарийского полузащитника Яя Туре.

"С Туре было вполне реально. Тогда мы общались с Селюком, он говорил, что согласовал Яя со спортивным директором "Тамбова", и спрашивал моего мнения. Сначала Туре обсуждался как игрок, потом - как мой помощник. Финансы Яя вообще не интересовали, ну а ты сам представь его в составе "Тамбова" - это же очень круто. Со слов Селюка, Яя отказался приходить в качестве игрока, но я был не против него и в качестве тренера. Это объективная реальность. Но черт знает, почему не получилось", - приводят слова Григоряна российские СМИ.

36-летний Туре ранее выступал за "Беверен", донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити" и вновь "Олимпиакос". За сборную Кот-д'Ивуара провел 102 матча и забил 19 голов. Туре становился чемпионом Англии, Испании и Греции, а также выигрывал Лигу Чемпионов.

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