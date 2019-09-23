Григорян: "С Мекладзе мы попали в "яблочко"

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Григорян: "С Мекладзе мы попали в "яблочко"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян рассказал, что думает о результатах форварда Георгия Мекладзе, который забил 2 гола в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1).

"Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в Премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах. Да, считаю, мы попали с ним в "яблочко". Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях. Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и "девятку", и "десятку", и флангового полузащитника", - сказал тренер.

Напомним, футболист перешел в "Тамбов" из "Спартака" на правах аренды этой осенью.

"Тамбов" с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 20 очками расположился на 3 позиции.

А еще: Дубль Мелкадзе помог "Тамбову" обыграть "Ростов"| http://soccernews.ru
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