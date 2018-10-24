Григорян сделал прогноз на матч "Локомотива" против "Порту"

Известный тренер Александр Григорян сделал прогноз на матч группового этапа Лиги Чемпионов между московским "Локомотивом" и "Порту".

"У "Локомотива" - много ключевых игроков травмировано, в линии нападения - проблемы из-за травм Фарфана и Смолова. В крайнем матче в РФПЛ пришлось играть Миранчуку в качестве нападающего, хотя не худший вариант против "Ростова", как оказалось. Но "Порту" - не "Ростов".

Здесь, я думаю, очень важным будет то, сможет ли принять участие Чорлука, у которого тоже повреждение. Конечно, Хеведес может не просто заменить его, но и усилить игру в центре обороны. Но дело в том, что Бенедикт очень понравился мне с "Ростовом" на другой позиции - крайнего защитника. А наличие нескольких классных игроков дает больше шансов нашей команде.

Верю я в "Локомотив", в то, что команда сыграет удачно, но попробую все же поставить на ничью, причем результативную", - цитирует 52-летнего специалиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, Семин определился со стартовым составом на матч с "Порту". | soccernews.ru