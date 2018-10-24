Григорян сделал прогноз на матч "Локомотива" против "Порту"

Теги локомотив москвапортуалександр григорян

Григорян сделал прогноз на матч "Локомотива" против "Порту"Известный тренер Александр Григорян сделал прогноз на матч группового этапа Лиги Чемпионов между московским "Локомотивом" и "Порту".

"У "Локомотива" - много ключевых игроков травмировано, в линии нападения - проблемы из-за травм Фарфана и Смолова. В крайнем матче в РФПЛ пришлось играть Миранчуку в качестве нападающего, хотя не худший вариант против "Ростова", как оказалось. Но "Порту" - не "Ростов".

Здесь, я думаю, очень важным будет то, сможет ли принять участие Чорлука, у которого тоже повреждение. Конечно, Хеведес может не просто заменить его, но и усилить игру в центре обороны. Но дело в том, что Бенедикт очень понравился мне с "Ростовом" на другой позиции - крайнего защитника. А наличие нескольких классных игроков дает больше шансов нашей команде.

Верю я в "Локомотив", в то, что команда сыграет удачно, но попробую все же поставить на ничью, причем результативную", - цитирует 52-летнего специалиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, Семин определился со стартовым составом на матч с "Порту". | soccernews.ru

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