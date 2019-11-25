Григорян стал главным тренером ереванского "Урарту"

Экс-главный тренер "Тамбова" Александр Григорян возглавил армянский клуб "Урарту", который ранее назывался "Бананц".

Клуб на официальном сайте поприветствовал нового наставника клуба:

"Мы уверены, что он поможет команде достичь многочисленных успехов и побед. Добро пожаловать, Тренер!"

Ранее клубом руководил Ильшат Файзуллин, который вынужден был покинуть команду по семейным обстоятельствам.

После 14 туров чемпионата Армении "Урарту" занимает восьмое место в турнирной таблице.

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