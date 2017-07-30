Григорян: "У "Локомотива" было ощутимое преимущество"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче третьего тура чемпионата России.

"Замены, которые я произвёл, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться. Я могу простить что угодно и себе, и команде, мы единое целое. Но бывают моменты, когда тебя переигрывают так, как это сделал "Локомотив". У нас были голевые моменты, но у соперника было ощутимое преимущество. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде" - сказал Григорян.

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