Григорян: "У "Локомотива" было ощутимое преимущество"

Теги александр григорянанжилокомотив москва

Григорян: "У "Локомотива" было ощутимое преимущество"

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" в матче третьего тура чемпионата России.

"Замены, которые я произвёл, не оправдали себя. Если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться. Я могу простить что угодно и себе, и команде, мы единое целое. Но бывают моменты, когда тебя переигрывают так, как это сделал "Локомотив". У нас были голевые моменты, но у соперника было ощутимое преимущество. Я думаю, что все игроки, вышедшие на замену, не помогли команде" - сказал Григорян.

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" - "Анжи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Ростов 3 4
9 Рубин 3 3
10 Арсенал Тула 3 3
11 Анжи 3 3
12 Спартак Москва 2 2
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов