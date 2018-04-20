Григорян уволен с должности наставника "Луча-Энергии"
Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян уволен с должности.
Как сообщает источник, в клубе недовольные результатами команды в 2018 году.
Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять нынешний старший тренер Александр Алферов.
"Конечно, мы ожидали других результатов. Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам.
В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру.
Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба. И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате", – сказал член правления клуб Дмитрия Друян.
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|Команда
|М
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|33
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|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
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|14
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|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
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|Кристал Пэлас
|34
|34
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|Суонси Сити
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|Саутгемптон
|34
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