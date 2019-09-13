Григорян: "Я выдающийся бабский тренер"

Наставник "Тамбова" Александр Григорян рассказал о конфликте с известным футбольным агентом Дмитрием Селюком.

"Он имеет огромное влияние на игроков, они очень к нему прислушиваются. Разве на них может положительно повлиять нынешняя ситуация? Если Селюк говорит обо мне такие вещи в публичном пространстве, представляешь, что он говорит своим игрокам?

Селюк говорил, что я бабский тренер. Но я же не просто бабский тренер: по российским меркам я выдающийся бабский тренер. И немножко по европейским меркам - тоже, потому что в финале Лиги Чемпионов не каждый играл, и официальный Кубок Италии тоже не каждый выигрывал", - сказал 52-летний специалист.

Напомним, что в сезоне 2008/09 Григорян привёл команду "Звезда-2005" к финалу женской Лиги Чемпионов.

"Тамбов" по итогам восьми туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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