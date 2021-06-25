Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити": названа сумма сделки

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Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити": названа сумма сделки

Фото твиттер Джека Грилиша

Стало известно, сколько "Манчестер Сити" готов заплатить за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

По информации TalkSPORT, клубы близки к договорённости о трансфере футболиста за 116 миллионов евро.

Если сделка состоится, то она станет рекордной для английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне 25-летний Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 27 матчей, забил 7 голов и сделал 12 ассистов.

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