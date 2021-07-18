Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, в связи с этим футболист задумался о продлении контракта с "Астон Виллой", хотя нынешнее соглашение действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за хавбека более 100 миллионов евро.

25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

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