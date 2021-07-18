Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити", сообщает talkSPORT.
По сведениям источника, в связи с этим футболист задумался о продлении контракта с "Астон Виллой", хотя нынешнее соглашение действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за хавбека более 100 миллионов евро.
25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: "Манчестер Сити" договорился с Кейном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тюрам может покинуть "Боруссию"
-
Коваленко может покинуть "Аталанту"
-
"Брайтон" определился с суммой, которую предложит "Барселоне" за Брэйтуэйта
-
"Челси" хочет обменяться игроками с "Баварией"
-
ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками
-
Толиссо может покинуть "Баварию"
-
Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана
-
1
Джорджина опубликовала очень откровенную фотографию с яхты
-
Куман назвал свои ожидания от нового сезона "Барселоны"
-
Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити"
-
"Челси" определился с размером предложения по Левандовски
-
Паредес высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
-
2
Куман назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Локателли отказал двум топ-клубам ради "Ювентуса"
-
"Интер" намерен усилиться хавбеком сборной Уругвая
-
Бонуччи и Кьеллини потроллили английских фанатов после финала Евро-2020 (фото)
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"
-
"Краснодар" может установить трансферный рекорд
-
1
Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"
-
2
"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18