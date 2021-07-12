Грилиш ответил на критику по поводу отказа пробивать пенальти в финале Евро-2020
Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заявил, что он не отказываться бить послематчевый пенальти в финальном матче чемпионата Европы против сборной Италии (1:1, по пенальти 2-3).
"Я говорил, что хочу пробить пенальти! Наш босс Саутгейт принял много правильных решений, и он сделал это в этом матче. Но я не допущу, чтобы люди говорили, что я отказался бить пенальти. Я сразу сказал, что готов", - написал Грилиш в своем твиттере.
Напомним, что в серии пенальти свои попытки не реализовали 23-летний Маркуш Рэшфорд, 21-летний Джейдон Санчо и 19-летний Букайо Сака. При этом более опытные игроки к "точке" не подошли.
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