Грилиш прервал свою антирекордную серию в АПЛ

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Грилиш прервал свою антирекордную серию в АПЛ

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш наконец одержал победу в матче АПЛ.

В рамках третьего тура Премьер-лиги бирмингемская команда взяла верх над "Эвертоном" со счётом 1:0.

Таким образом, прервалась антирекордная серия Грилиша. Он не мог выиграть в высшем английском дивизионе на протяжении 20 матчей.

Хавбек является воспитанником "Астон Виллы" и с недавних пор капитаном команды.

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