Грилиш прервал свою антирекордную серию в АПЛ
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш наконец одержал победу в матче АПЛ.
В рамках третьего тура Премьер-лиги бирмингемская команда взяла верх над "Эвертоном" со счётом 1:0.
Таким образом, прервалась антирекордная серия Грилиша. Он не мог выиграть в высшем английском дивизионе на протяжении 20 матчей.
Хавбек является воспитанником "Астон Виллы" и с недавних пор капитаном команды.
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|Команда
|М
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|2
|Арсенал Лондон
|2
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|Манчестер Сити
|2
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|Манчестер Юнайтед
|2
|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Шеффилд Юнайтед
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|Эвертон
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|Бернли
|2
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|Астон Вилла
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|Норвич Сити
|2
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|13
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|2
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|Вулверхэмптон
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|Челси
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|Саутгемптон
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