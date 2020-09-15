Грилиш продлил контракт с "Астон Виллой"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джеком Грилишем.

Стороны заключили соглашение до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал двумя годами ранее.

СМИ пишут, что по условиям нового контракта футболист будет зарабатывать около 7 миллионов евро в год.

Грилиш - воспитанник "Астон Виллы", в прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.

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