Грилиш, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Джека Грилиша
Переход полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в "Манчестер Сити" маловероятен, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, бирмингемский клуб оценивает футболиста в 120 миллионов евро, а "горожане" не готовы платить такую сумму, так как летом они готовят дорогостоящий трансфер норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18