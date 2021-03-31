Грилиш, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Сити"

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Грилиш, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Джека Грилиша

Переход полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша в "Манчестер Сити" маловероятен, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, бирмингемский клуб оценивает футболиста в 120 миллионов евро, а "горожане" не готовы платить такую сумму, так как летом они готовят дорогостоящий трансфер норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до  лета 2025 года.

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