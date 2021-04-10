Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недель

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Грилиш снова травмировался и пропустит несколько недельФото: Твиттер @JackGrealish 
Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш снова будет вынужден пропустить несколько недель. Повреждение, полученное футболистом подтвердил наставник бирмингемского клуба Дин Смит.

"Мы вместе с Джеком надеялись на его возвращение в матче с "Тоттенхэмом", который был 21 марта, но он только усугубил травму. Теперь понадобится еще немного времени. Хорошая новость заключается в том, что травма не долгосрочная. Джек сможет выйти на поле до конца сезона", — приводит Goal слова Смита.

Напомним, 25-летний англичанин не появлялся на поле с 13 февраля.

В текущем сезоне Грилиш сыграл за клуб 23 матча. В его активе 7 забитых мячей и 12 результативных передач.

"Астон Вилла" в 31 туре АПЛ сыграет на выезде с "Ливерпулем". Встреча состоится в субботу, 10 апреля. Начало мачта в 17:00 по московскому времени.

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