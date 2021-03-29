Грилиш вернулся к тренировкам в общей группе

Теги джек грилишастон виллатравмы

Грилиш вернулся к тренировкам в общей группеФото: Твиттер @JackGrealish
Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш начал тренировки в общей группе, после травмы голени, которую он получил месяц назад.

Футболист был вынужден пропустить мартовские матчи сборной Англии в квалификации на Чемпионат Мира 2022 года.

Кроме того, 25-летний полузащитник не смог помочь своему клубу в шести турах АПЛ. Возможно по этой причине "Вилла" смогла набрать в этих матчах только 5 очков, одержав лишь одну победу.

Пока неизвестно, когда капитан вновь сможет выйти на поле, но вероятно, что он будет готов выйти хотя бы на несколько минут в поединке против "Фулхэма", который намечен на 4 апреля.

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