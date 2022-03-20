Грилиш высказался о желании победить в Лиге чемпионов

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Хавбек сборной Англии и "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказался о целях на нынешний сезон.

"Мы находимся в хорошей форме: лидируем в лиге, пробились в четвертьфинал Кубка Англии, и, конечно, в 1/4 Лиги чемпионов. Считаю, что у нас сейчас неплохой период.

Большая часть команды — это титулованные ребята. Не сомневаюсь, каждый из нас хочет взять Лигу чемпионов в текущем сезоне. Конечно, было бы прекрасно, если бы мы выиграли каждый турнир, в котором участвуем. Мы пока не победили, но держим это в мыслях", - сказал Грилиш.

Напомним, что в 1\4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Атлетико".

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