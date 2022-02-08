Гринвуд лишился контракта с компанией Nike

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Компания Nike прекратила сотрудничество с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мэйсоном Гринвудом.

"Гринвуд больше не является спортсменом Nike", - цитирует представителя компании The Athletic.

Напомним, что 20-летний футболист подозревается в избиении девушки и принуждении её к сексу.

"МЮ" отстранил Гринвуда от тренировок и матчей на время расследования.

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