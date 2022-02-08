Гринвуд лишился контракта с компанией Nike

Теги манчестер юнайтедмэйсон гринвуд

Гринвуд лишился контракта с компанией Nike

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Компания Nike прекратила сотрудничество с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мэйсоном Гринвудом.

"Гринвуд больше не является спортсменом Nike", - цитирует представителя компании The Athletic.

Напомним, что 20-летний футболист подозревается в избиении девушки и принуждении её к сексу.

"МЮ" отстранил Гринвуда от тренировок и матчей на время расследования.

Не пропустите: Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года

Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов