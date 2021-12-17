Гринвуд может покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд задумался о смене клубной прописки, сообщает El Naсional.

По информации источника, 20-летний футболист недоволен количеством игровой практики после перехода в команду Криштиану Роналду.

В текущем сезоне англичанин забил 5 мячей и сделал 2 ассиста в 17 играх за "МЮ".

Португалец за указанный период отличился 13 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.

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