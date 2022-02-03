Гринвуд обеспокоен своей безопасностью после выхода на свободу под залог

Фото инстаграм Мэйсона Гринвуда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд опасается, что его здоровью и жизни может что-то угрожать на фоне громких обвинений.

Напомним, что 20-летний футболист подозревается в избиении девушки и принуждении её к сексу.

Полиция арестовала форварда "красных дьяволов" в воскресенье, однако в среду выпустила его под залог. После этого, как сообщает Daily Mail, англичанин нанял охрану. В частности, два человека дежурят возле его дома.

Напомним, что "МЮ" отстранил Гринвуда от тренировок и матчей на время расследования.

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