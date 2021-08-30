Гринвуд повторил рекорд Фаулера в АПЛ

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Гринвуд повторил рекорд Фаулера в АПЛ

Фото твиттер УЕФА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд забил единственный гол в ворота "Вулверхэмптона" в матче 3-го тура АПЛ.

Таким образом, 19-летний футболист отличился во всех трёх стартовых играх Премьер-лиги текущего сезона.

Гринвуд стал вторым молодым игроком в истории турнира, которому удалось подобное, сообщает Opta.

Воспитанник "красных дьяволов" повторил достижение бывшего форварда "Ливерпуля" Робби Фаулера.

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