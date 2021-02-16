Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

На официальном сайте "Манчестер Юнайтед" появилась информация о продлении контракта с форвардом клуба Мэйсоном Гринвудом.

Новое соглашение 19-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитано до 2025 года. Также есть опция продления договора еще на один год.