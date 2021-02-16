Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Гринвуд продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"На официальном сайте "Манчестер Юнайтед" появилась информация о продлении контракта с форвардом клуба Мэйсоном Гринвудом.

Новое соглашение 19-летнего англичанина с "красными дьяволами" рассчитано до 2025 года. Также есть опция продления договора еще на один год.

Напомним, Гринвуд – воспитанник академии "манкунианцев". В составе "Манчестер Юнайтед" футболист выходил на поле в 82 матчах, в которых забил 21 гол.
  
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