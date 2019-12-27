Гринвуд установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Гринвуд установил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд побил рекорд своего партнёра по команде Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Sky Sports Statto, воспитанник "красных дьяволов" стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим три гола в АПЛ.

Гринвуду покорилась данная отметка в возрасте 18 лет и 86 дней, а Рэшфорду - в 18 лет и 141 день.

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